تراشق بين المريسل وإعلام الأهلي: لا تتدخل فيما لا يعنيك فلسنا بحاجة لك!

الإعلامي النصراوي أعلن دعمه لماجد النفيعي، فكال له سامي القرشي الاتهامات..

بعد أن ظل الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل داعمًا للهلال طوال الفترة الماضية، انتقل حاليًا لدعم الأهلي، معلنًا أنه سيقاتل من أجل عودته لمكانته، لكن يبدو أن ذلك لم يلق استحسانًا من قبل الإعلام الأهلاوي.

الراقي يبحث عن مخرج:

الفريق الجداوي يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، مع بقاء جولتين فقط على النهاية.

يبتعد الراقي عن الفرق التي تحتل حاليًا مراكز الهبوط بفارق نقطة وحيدة، وأمامه مباراتين أمام الرائد والشباب.

هذا الموقف تسبب في هجوم كبير على ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، إذ ناشد إعلام الأهلي وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أكثر من مرة لإقالة مجلسه، لكن دون جدوى.

ماذا حدث بين المريسل وإعلام الأهلي؟

موقف الراقي الصعب أثر في المريسل، ودفعه لإعلان حبه لكيان الأهلي وأنه سيكون أول الداعمين له في الفترة المقبلة.

الإعلامي النصراوي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا عمري يا جمهور الأهلي، والله إني أحبكم وأحب ناديكم وأقدر كل أهلاوي، لكن خذوها وإلا ردوها، سأقاتل إعلاميًا مع باقي الزملاء الأهلاويين حتى يعود الأهلي لوضعه الطبيعي".

وأضاف: "ليس لي دخل في القضايا الأهلاوية، ولكن حبًا لهذا الكيان سأدعمه ليتجاوز أزمته، وسيتجاوزها بحول الله".

ثم أعلن عن مشاركته في مساحة لدعم إدارة النادي، وأطلق وسم "المريسل يدعم ماجد النفيعي"، وهنا عارضه الإعلامي الأهلاوي سامي القرشي..

القرشي سخر من موقف المريسل، متهمًا النفيعي بأنه هو من طلب منه أن يخرج لدعمه، بعدما فشلت كتيبته في تحسين موقفه.

وكتب الإعلامي الأهلاوي: "المتعاطف والواثق من نجاح أسوأ ادارة في تاريخ الاهلي وصلت به لمناطق الهبوط، حتما لا تهمه مصلحة الاهلي، ولكن الجميل في الامر ان تدخلك ودعمك لاستمرار النفيعي دليل عدم اقتناع الريس بمن اعتمد عليهم من اعلام الاهلي، الريس غير اعلامه".

لكن المريسل نفى أن يكون قد دفعه النفيعي لدعمه، مؤكدًا أن حبه للراقي هو فقط ما دفعه لذلك: "صديقي ابوخالد لمعزتك و مكانتك عندي رديت عليك، و أنت تعرف شخصيتي جيداً و أنني آخر اعلامي يفكر في الهجوم اللي يتعرض له، أنا أقسمت بالله ماجد النفيعي لايعلم عني شي ولا أي شخص طلب مني شي.

"كل ما في الأمر أنني أحب الاهلي والخلاف الاهلاوي الاهلاوي لا يعنيني و لست مع جهة ضد أخرى".

فرد القرشي: "لا اعتراض على محبة الاهلي هذا حق للجميع، ولكن تزكية رئيس وصل بالاهلي للهبوط بقولك متعاطف معه وواثق من عمله .. هنا انت تتدخل لنصرة طرف مرفوض من غالبية جماهير الاهلي، وتضع نفسك خصم لهذه الشريحة وانا منهم".

الإعلامي النصراوي اعتبر تغريدة القرشي تهديدًا له: " ما فيه احد يهددني يا ابوخالد، و حديثي معك لتقديري لك و لصداقتك لكن ان يصل الامر للتهديد فهذا مرفوض، و اذا الدعوة بالتهديد فأنا داعم قوي لماجد النفيعي و لإستمراره و أسحب كل كلام قلته أنني لا شأن لي في القضية الاهلاوية، ما احد يهددني ابد".

تواصل السجال بين الطرفين في عدة تغريدات، فوصف القرشي زميله بأنه أكثر من انتقل بين الأندية في الموسم الجاري بنظام الإعارة، ساخرًا من دعمه للاتحاد أولًا ثم الهلال وأخيرًا الأهلي.

هنا اتهمه الإعلامي النصراوي أنه يخشى أن يُقال أن المريسل دعم الأهلي وسط إعلام الأهلي الكبير: " يعني هذا اللي ازعجك !!؟ الان عرفت ليه قلت في المساحة انه نقل لك ثم قلت قرأت التغريدة ثم قلت نحن رؤوس رغم اني لم اتحدث عن الاعلام الاهلاوي بأي شي مسيئ، اثاري المخاوف ان يقال ان المريسل دعم الاهلي، عموماً هذا لا اقوله مع اعلام الاهلي الكبير، لكن تذكر ان المريسل يدعم ماجد النفيعي".

علق بعدها سامي القرشي: " غيرت كلامك في المساحة وقلت انك لست مع طرف ضد الاخر مع ان التسجيل موجود عكس ما قلت وتغريدتك ايضا موجودة تناقض كلامك، اعلام الاهلي كبير وليس بحاجة احد وانت تتدخل فيما لا يعنيك".

وبعد جدال طويل، أعلن المريسل انسحابه من الرد على الإعلامي الأهلاوي من جديد، حفاظًا على علاقتهما سويًا: "لاشك ان صديقي سامي القرشي وضعني في زاوية الضد و أجبرني عليها حينما هددني، شخصياً اخترت دعمي لإدارة ماجد النفيعي ربما بسبب الاسلوب الذي استخدم معي، لكن تقديراً للصداقة والعيش والملح لن ارد على سامي القرشي نهائياً حتى لو شتمني وهو بعيد عن هذا الامر لكني لن أرد عليه في شي بعد الان".

غيرت كلامك في المساحة

وقلت انك لست مع طرف ضد الاخر

مع ان التسجيل موجود عكس ما قلت وتغريدتك ايضا موجودة تناقض كلامك



اعلام الاهلي كبير وليس بحاجة احد

وانت تتدخل فيما لا يعنيك — سامي القرشي (@samialqorashi) May 31, 2022

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