"تذكروا فخ ميسي ونيمار".. تحذير لريال مدريد من صفقة مبابي!

"ما تقولونه صحيح على الورق!"

تلقى ريال مدريد تحذيرًا بشأن التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كيليان مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأعلن النادي رحيله مع انتهاء عقده، بعدما رفض عرض التجديد، وأكدت تقارير صحفية اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال ياجو أسباس، نجم سيلتا فيجو، أن "تعاقد ريال مدريد مع مبابي سيكون جيدًا للدوري الإسباني على المستوى الاقتصادي، لكن يجب مشاركة الكعكة بشكل أفضل، حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب من الميرنجي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريح لصحيفة "آس": "على الورق، من السهل جدًا القول إن ريال مدريد سيكتسح كل شيء مع مبابي، لكن هذا يجب أن ينعكس على أرض الملعب".

وأوضح: "قالوا إن باريس سان جيرمان سيكون قنبلة مع ميسي ونيمار ومبابي، لكنهم لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا في أي عام".

ويملك ريال مدريد لاعبين مميزين، مثل جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو، وبالطبع سيعزز قائد منتخب فرنسا من ترسانتهم.

وسجل لوس بلانكوس 56 هدفا في الدوري حتى الآن، علمًا بأن بيلينجهام هو هداف الفريق (16)، أما مبابي فيتمتع بموسم ممتاز مع بي إس جي، حيث سجل 34 هدفًا.