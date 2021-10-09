ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة السعودية ضد الصين؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة المنتخب السعودي ضد الصين في الجولة الرابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، طريق الشراء والأسعار وأكثر

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الرابعة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب الصين.

فاز منتخب السعودية في آخر مبارياته على اليابان بهدف نظيف، ليواصل الانتصارات، وأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.

أما منتخب الصين، فقد خسر في أول مباراتين له، لكنه بدأ رحلة تصحيح المسار بفوز مثير على فيتنام في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الخامس.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

الآن نستعرض سويًا كل ما يخص التذاكر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة السعودية ضد الصين؟

طرحت اللجنة المنظمة تذاكر مباراة السعودية والصين على موقع مكاني، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

مشوار الـ12 نقطة يكمَل بحضوركم 🤩🔥



ننتظر 60,000 صقر 🏟💥



تذاكر مباراة السعودية والصين متوفرة الآن 🔽https://t.co/gsdvUoTrRJ



ودائمًا #موعدنا_الجوهرة 💪 pic.twitter.com/S1e43AhJ43 — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) October 9, 2021

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة السعودية والصين؟

لا توجد فئات لتذاكر مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022، وسيكون السعر موحد لجميعها.

وسيكون سعر تذكرة حضور اللقاء هو 15 ريال سعودي.

ما هي شروط حضور مباراة السعودية ضد الصين؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباراة السعودية والصين وهي:

هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعها الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباراة السعودية وفيتنام وهي:

يجب أن تكون الحالة محصن أكمل جميع الجرعات على تطبيق محصن. ارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الملعب. لا يسمح للأطفال دون سن 12 عامًا بالحضور. الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي. يحتفظ فريق مرسول بارك بالحق في رفض أو طلب مغادرة أي حامل تذكرة لا يتبع تعليمات السلامة دون أي تعويض. نظرًا لتفشي فيروس كورونا والتغيرات الناتجة عن ذلك، لا يمكن ضمانة الجلوس على المقعد الذي قمت باختياره، لكن المؤكد أنك ستجلس في نفس المربع والصف الذي اخترته.

ما هو موعد مباراة السعودية والصين؟

تقام مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.