يستعد عشاق الموسيقى الراقية في العالم العربي لاستقبال الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديداً في قلب جزيرة ياس. يعد عمر خيرت علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية، حيث نجح في دمج الآلات الغربية مع المقامات الشرقية لتقديم سيمفونيات خالدة. ومن المتوقع أن يشهد حفل يونيو 2026 حضوراً غفيراً، خاصة مع تقديم خيرت لأشهر مقطوعاته مثل قضية عم أحمد وخلي بالك من عقلي، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الوجدان الفني العربي.

نحن في GOAL نضع بين يديك كافة التفاصيل التي تحتاجها لحجز تذاكرك الآن. من خلال هذا التقرير، ستتعرف على كيفية الحصول على أرخص التذاكر المتاحة، بالإضافة إلى معلومات شاملة حول الفئات الفاخرة وتجربة الضيافة المتميزة. لا داعي للبحث في أماكن أخرى، فكل ما يخص حفل عمر خيرت القادم متاح هنا لضمان وصولك إلى الاتحاد أرينا بكل سهولة ويسر.

متى يقام حفل عمر خيرت؟

سيقام الحفل في ليلة واحدة فقط خلال شهر يونيو، مما يجعل الحصول على التذاكر أمراً يحتاج إلى سرعة في الحجز. إليك الجدول التفصيلي للحدث:

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر السبت، 20 يونيو 2026 | 20:00 عمر خيرت مباشرة في أبوظبي الاتحاد أرينا، جزيرة ياس احجز الآن

تفتح الأبواب في تمام الساعة 19:30 لمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بأجواء ما قبل الحفل والتواجد في المقاعد قبل انطلاق الموسيقى في تمام الثامنة مساءً.

من أين يمكن شراء تذاكر عمر خيرت؟

لضمان الحصول على تذاكر رسمية ومضمونة، يجب الشراء فقط من خلال المنصات المعتمدة. المنصة الرسمية لبيع تذاكر الحفل هي بلاتينيوم ليست (Platinumlist)، والتي توفر نظام تذاكر رقمي يضمن لك الدخول السلس دون الحاجة لطباعة التذاكر الورقية.

كم تبلغ أسعار تذاكر عمر خيرت؟

تم تصميم فئات التذاكر لتناسب جميع الميزانيات، مع التركيز على توفير خيارات اقتصادية تتيح للجميع فرصة الحضور. تبدأ الأسعار من مستويات ميسرة وتتصاعد لتصل إلى الفئات الملكية.

الفئة الفضية (أرخص تذكرة): 199 درهم إماراتي. وهي الخيار الأفضل لمن يبحث عن تجربة اقتصادية مع جودة صوت ممتازة.

الفئة الذهبية: 249 درهم إماراتي. توفر زاوية رؤية أفضل للمسرح.

فئة اللؤلؤ (أرضية): 299 درهم إماراتي.

الفئة البلاتينية: 349 درهم إماراتي.

الفئة الماسية (أرضية): 449 درهم إماراتي.

الفئة الملكية (Royal Floor): 749 درهم إماراتي. وتتضمن أفضل إطلالة على الموسيقار مباشرة وخدمات ضيافة متميزة.

يعد سعر 199 درهماً نقطة انطلاق قوية جداً بالنظر إلى حجم الفعالية وقيمة الفنان، لذا من المتوقع أن تنفد هذه الفئة أولاً.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر عمر خيرت؟

عملية الشراء بسيطة ومباشرة، ولكن نظراً للطلب الهائل، ننصح باتباع الخطوات التالية لتأمين مقعدك:

انقر على رابط الحجز الرسمي المتوفر في هذا المقال للانتقال إلى صفحة الفعالية. اختر الفئة التي تناسبك من خريطة المقاعد التفاعلية؛ سواء كنت تفضل القرب من المسرح في الفئة الملكية أو السعر الاقتصادي في الفئة الفضية. أدخل بياناتك الشخصية وتأكد من استخدام رقم هاتف نشط لاستلام التذكرة الرقمية. قم بإتمام عملية الدفع بأمان عبر بطاقة الائتمان أو خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة. ستصلك التذكرة عبر البريد الإلكتروني وستكون متاحة في تطبيق بلاتينيوم ليست. احفظ الرمز (QR Code) على هاتفك لتقديمه عند البوابة.

كل ما تحتاج معرفته عن الاتحاد أرينا

الاتحاد أرينا هي الوجهة الأبرز للفعاليات في جزيرة ياس، وتتميز بتصميمها المعماري المبتكر وقدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 18,000 متفرج. الموقع يوفر تجربة فريدة بفضل قربه من المطاعم والمرافق السياحية في ياس باي ووترفرونت.

الموقع والوصول: تقع الأرينا في قلب جزيرة ياس، وهي تبعد دقائق قليلة عن مطار أبوظبي الدولي وحوالي ساعة من دبي. تتوفر مواقف سيارات واسعة للجمهور، ولكن يُفضل دائماً الوصول مبكراً لتجنب الازدحام المروري، أو استخدام خدمات النقل الذكية مثل أوبر وكريم.

السياسات العامة: يمنع دخول الحقائب التي تزيد أبعادها عن 30x30x15 سم، ولا تتوفر خزائن للأمتعة في الموقع. كما أن الاتحاد أرينا هي منطقة دفع لا تلامسية بالكامل، لذا تأكد من حمل بطاقة بنكية أو استخدام الدفع عبر الهاتف لشراء الوجبات الخفيفة. بالنسبة للأطفال، يُسمح بالدخول لجميع الأعمار، ولكن يجب أن يكون الأطفال دون 16 عاماً برفقة شخص بالغ.

استعد لليلة استثنائية مع أنغام الموسيقار عمر خيرت، واحجز مكانك الآن قبل فوات الأوان لتكون جزءاً من هذا الحدث الفني الكبير في أبوظبي.