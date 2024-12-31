قبل انتهاء التدريب مباشرة.. نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة قبل مواجهة فالنسيا!

ماذا حدث؟

تعرض البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد الشاب للإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة فالنسيا في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني.

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية أمس الإثنين، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وحسب صحيفة "أتلتيك" فإن "إندريك انسحب من تدريبات ريال مدريد اليوم الثلاثاء، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات".

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وأضافت: "حدث ذلك تحديدًا في آخر مرحلة بالتدريب، وسرعان ما تلقى مساعدة من أطباء النادي، وقبل دخول نفق غرف الملابس، عاد للتحدث مع الدكتور فيليبي سيجورا (الطبيب)".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، على أمل احتلال صدارة ترتيب الليجا (ولو مؤقتًا)، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو.

في المقابل، يمر فالنسيا بفترة صعبة للغاية، حيث يحتل الخفافيش المركز 19 (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من انتصارين و6 تعادلات و9 هزائم.