لأول مرة عقب الحادث .. حارس فالفيك يتحدث ويطمئن الجماهير

حارس فالفيك يتحدث بعد إصابته المروعة...

خرج إتيان فايسن حارس مرمى فريق فالفيك، ليطمئن الجماهير عقب الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة، فريقه أمام أياكس في الدوري الهولندي، قبل يومين.

وشهدت مباراة أياكس وفالفيك مساء السبت الماضي، في الدقائق الأخيرة سقوط فايسن عقب تدخل مع أحد لاعبي أياكس، وفقدانه الوعي مما أدى إلى دخول الأطقم الطبية لإنقاذ اللاعب وتم إيقاف المباراة بعدها.

وتحسنت حالة فايسن الصحية، وغادر المستشفى يوم الأحد ووجه رسالة إلى الجماهير عبر الحسابات الرسمية لناديه، وقدم الشكر للجميع، بسبب دعمهم له.

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وقال فايسن في رسالته: "في البداية أود أن أشكر زملائي في الطاقم الطبي، وبالطبع العاملين في نادي أياكس والأجهزة الطبية على تصرفهم السريع والصحيح".

وواصل: "أود أن أغتنم تلك الفرصة وأقدم الشكر، لكل من تعاطف معي ومع عائلتي، نحن حقًا نقدر دعمكم وحبكم، لقد تمكنت هذا اليوم من إجراء مكالمة فيديو مع زملائي في الفريق، كان من الرائع رؤية الجميع مرة أخرى".

وأتم رسالته قائلًا: "الفترة الأولى من رحلة تعافيي ستكون عبارة عن قسط من الراحة، ولهذا لن أتمكن من الرد على جميع الرسائل في الفترة القادمة".