تدخل عنيف يفقد حارس فالفيك الوعي .. إصابة خطيرة توقف مباراة أياكس في الدوري الهولندي!

لحظات صعبة في مباراة أياكس وفالفيك....

شهدت مباراة أياكس، وفالفيك في الجولة السابعة من الدوري الهولندي، لحظات صعبة بعد إصابة إتيان فايسن حارس مرمى فالفيك، وإيقاف المباراة.

في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين مساء السبت، تدخل إتيان فايسن مع أحد لاعبي أياكس بقوة، وسقط مغشيًا عليه، وتدخلت الأطقم الطبية لمحاولة إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية.

وتطورت إصابة الحارس، وسط حزن كل اللاعبين، ودخول بعضهم في نوبة بكاء بعد تغطية اللاعب أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وتم إيقاف المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر نادي أياكس، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حول إصابة اللاعب وجاء فيها: "تم إيقاف المباراة بسبب حالة طبية خطيرة، نحن نفكر فيك يا إتيان".

وأضاف الحساب الرسمي لأياكس، تغريدة جديدة كتب فيها: "الأمر يتعلق بما هو أكثر من كرة قدم، ندعو الله أن تكون بخير يا إتيان".

بينما نشر الحساب الرسمي، لنادي فالفيك تغريدة، جاء فيها: "أعزاءنا جمهور فالفيك المباراة توقفت، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل بعد قليل".