تخفيض أسعار تذاكر مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا

هذا القرار حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في البطولة خلال دورها الأول.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة اعتراض كبيرة من قبل جماهير كرة القدم المصرية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات.

وكشفت اللجنة عن تخفيض أسعار التذاكر إلى 150 جنيها بدلاَ من 200 جنيه، في البطولة التي تستضيفها مصر الشهر المُقبل.

بمشاركة أحمد المحمدي.. أستون فيلا يتأهل إلى نهائي البلاي اوف المؤهل إلى البريميرليج على حساب وست بروميتش الذي يلعب له أحمد حجازي 👏 pic.twitter.com/87Ln5jQwDI — جول مصر (@goaleg) May 14, 2019

الحساب الرسمي للجنة المنظمة أوضح أن هذا القرار حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.

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وأضاف في بيانها أن ذلك جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عددا من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيانها أنها كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية ، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك.