كيف أنقذ نجم هوليوود رايان رينولدز زوجة لاعب ريكسهام من الموت؟

"التشخيص: ورم في المخ.. لا أمل في تدخل جراحي.. لن تشهدي احتفال ابنك (بادي) بعيد ميلاده الأول.. تحضري للموت".

هكذا انقلبت حياة لاعب ريكسهام الإنجليزي أنتوني فورد، رأسا على عقب، بعد 4 أسابيع فقط من وصول طفله الأول.

الأسرة الصغيرة كانت تعيش أجواء مثالية، حيث يحاول أنتوني و(لورا) الاعتناء بطفلهما، قبل أن تلحظ الأم شيئا سيحوّل حياتهما إلى كابوس.

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مرت 3 أيام على الولادة، حالة الطفل جيدة، لكن الأم تشعر بألم غريب وغير معتاد في ذراعها اليسرى.

تحركت لورا سريعا بحثا عن إجابة تسكّن آلامها، لكن أشعة الرنين المغناطيسي جاءتها بأسوأ ما يمكن أن تتخيله.

"هناك كتلة (ورم) في المخ، في مكان لا يمكن معه إجراء جراحة، لن يبقى أمامك الكثير من الوقت".

غاب اللاعب الأيرلندي كثيرا عن فريقه في منتصف الموسم الماضي (في الدوري الوطني) بسبب مرض زوجته، التي وصلت تفاصيل حالتها إلى مالك النادي ونجم هوليوود الشهير رايان رينولدز.

كابوس حقيقي

روت لورا لصحيفة صنداي تايمز كيف سيطر "كابوسها الحي" على حياتها فور الولادة، مشيرة إلى أنها "كانت تبكي بصمت وتخطط لجنازتها" في الوقت الذي تقوم بواجباتها الليلية تجاه طفلها.

وأضافت: "أخبرنا الطبيب أن الحالة (ميؤوس منها)، وأن لديّ جدولًا زمنيًا (للنهاية)، قلنا إننا لا نريد أن نعرف إلى متى. كان بادي يبلغ من العمر 4 أسابيع، وقد أخبروني إنني قد لا أراه يبلغ عامه الأول".

رأي آخر

لم يجلس نجم هوليوود مكتوف الأيدي، وهو يرى فورد وزوجته يكافحان لفهم الأخبار الصادمة، لذلك نظم لهما الحصول على رأي ثانٍ بسرعة من أفضل أخصائي أورام في نيويورك.

"كان كابوسا حقيقيا، ساعد رايان في الحصول على رأي ثانٍ. إنه شيء ليس عليه أن يفعله"، كشف فورد في حلقة من المسلسل الوثائقي "أهلا بكم في ريكسهام".

أثبت هذا الرأي الثاني أنه حاسم بالنسبة للزوجين، حيث حصلت لورا على أخبارا سعيدة مقارنة بنتائج أول فحص لها بالرنين المغناطيسي.

خضعت لورا لخزعة (عينة تحدد نوع الورم)، وأوضحت أنه ورما حميدا من الدرجة الأولى، أقل خطورة بكثير من الحكم الأول، ونظرًا لموقع الورم، فهو غير قابل للجراحة، لكن الزوجين رأيا أن هذا هو "السيناريو الأفضل".

كشفت لورا بعد ذلك تطورات الحالة الصحية عبر حسابها على إنستجرام، موضحة أنه "لم يكن هناك أي نمو للورم وأنها تشعر بالراحة".

العودة بهدف

بعد أشهر من الغياب، عاد فورد إلى الفريق في مباراة محورية على أرض ريكسهام ضد يوفيل تاون، وشوهد مع زوجته على خط التماس، وهما يرحبان برينولدز، الذي عانقهما بشدة.

سجل فورد الهدف الأول في تلك المباراة (3-0)، وهو الأمر الذي وصفه المدير التنفيذي همفري كير بأنه أحد أكثر اللحظات "الخاصة" في الموسم، الذي تأهل فيه الفريق لدوري الدرجة الثالثة.