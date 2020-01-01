تحذيرات من خطورة العودة المبكرة للدوري الفرنسي

محاولات لإعادة الحياة للكرة الفرنسية

حذرت جمعية اللاعبين المحترفين بفرنسا من خطورة العودة المبكرة للدوري الفرنسي في ظل استمرار خطر فيروس كورونا والضغط الذي قد يمثله ضغط المباريات على اللاعبين.

وتوقفت منافسات المسابقات بفرنسا منذ الثالث عشر من مارس، وحتى الآن لم يُحدد موعداً نهائياً لعودتها في ظل فرض حالة الطوارئ، مع تقديم مقترح بالعودة في 17 يونيو وحتى 25 يوليو، وانطلاق الموسم الجديد نهاية أغسطس.

وقالت "ليكيب" في تقرير إن هناك مطالبات بعودة الدوريات بدرجاتها المختلفة في بداية يونيو، وهو ما حذرت منه جمعية اللاعبين ومن مخاطره الصحية.

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وأشارت الجمعية إلى خطورة خطط اللعب كل ثلاثة أيام، وذلك في تصريحات لرئيسها سيلفان كاستيندوش مع "لو موند"، والذي أكد أن الأولوية للموسم المقبل.

وأضاف الرجل في تصريحاته أن لا وجود للكرة دون اللاعبين، مشدداً على أهمية الاهتمام بهم وصحتهم قبل أي شيء، وإجراء تحاليل أكدت وجود مخاطر باللعب كل ثلاثة أيام.

وأكد سيلفان أن الصحة العامة تأتي قبل أي طارئ اقتصادي حالياً، وأن التركيز على جعل الموسم المقبل مثالياً يجب أن يكون الهدف الرئيسي.

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وحتى الآن لم يتحدد المصير النهائي لأي من البطولات الأوروبية الكبرى، سواء الدوريات أو الكؤوس المحلية والقارية، انتظاراً لتحسن الوضع الصحي.