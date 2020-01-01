رئيس الاتحاد الأوروبي: كرة بدون جمهور أفضل من لا شيء

هل ستعود كرة القدم هذا الموسم؟

أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر سيفيرين حقيقة تحديد مواعيد لعودة دوري الأبطال والدوريات المحلية، وإمكانية عودة الكرة هذا الموسم واستكمال المسابقات.

ويدور الحديث في إيطاليا وإسبانيا عن عودة وشيكة للتدريبات استعداداً لاستئناف مسابقات الدوري، كما أشارت تقارير إلى إمكانية إقامة دوري الأبطال في أغسطس.

وقال سيفيرين مع "كوريري ديلا سيرا": "الهدف الأهم هو الصحة، ولكن أنا بطبعي شخص متفائل، هناك حلول لنعود للعب وننهي المسابقات، حتى ولو دون جمهور، الأهم هو اللعب".

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وأضاف: "في أوقات مثل تلك يجب أن نعطي السعادة للبشرية ونعيد بعضاً من الشعور بالحياة الطبيعية، ولو حتى عبر التلفاز، إلغاء المسابقات؟ الوقت مبكر لقول ذلك، الأمر تأثيراً سيكون مدمراً للبعض".

وأكمل السلوفيني: "يجب أن نحترم قرارات الجهات المعنية وننتظر السماح باللعب، لا يوجد تاريخ محدد للعب الكؤوس أو النهائي، سنضعها عندما نعود للعب، الجميع على أهبة الاستعداد للعودة".

وأتبع: "في البداية اللعب دون جمهور مقبول، أفضل من لا شيء، لم نضع موعد نهائي، نستكشف عدداً من الحلول والمقترحات، اللعب في أكتوبر؟ صعب لأن هناك موسمًا جديدًا".

وختم: "بالفعل أوقفنا عدداً من شروط اللعب النظيف، لن نفسد قواعد اللعب النظيف، جلبت فوائد كبيرة، ويجب أن تساعد وليس تضر، نحن مرنون في الوقت الراهن".

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وحتى الآن، لاتزال الظروف الصحية في أوروبا في حالة حرجة بسبب ازدياد أعداد الوفيات والمصابين بسبب فيروس كورونا.