تحديد موقف السومة ومندش من المشاركة مع الأهلي أمام الشباب

هل يلحق السومة بمواجهة الأهلي أمام الشباب؟

تحدد موقف السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، من المشاركة في مباراة فريقه أمام الشباب، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد معاناته من الإصابة.

الأهلي سيواجه الشباب مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي تم إطلاق عليها "جولة قمة الرياض" من جانب وزير الرياضة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن السومة سيتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي خلال اليومين المقبلين، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي لحقت به مؤخرًا.

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وارتفعت نسب وحظوظ عمر السومة للعب في مواجهة الشباب، بعدما اقترب من المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أصبح سلطان مندش، لاعب وسط فريق الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي أمام الشباب، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وتعافى مندش من الإصابة التي تسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه، حيث يبذل الجهاز الطبي للفريق مجهودًا مضاعفًا لتجهيز اللاعبين، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم.

يذكر أن عمر السومة كان قد تعرض للإصابة في الركبة منذ 10 أيام، حيث قيل وقتها أنه يحتاج إلى أسبوع للعودة إلى التدريبات، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي الأهلي عبر مركزه الإعلامي.