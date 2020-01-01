تحديد موعد وأماكن إقامة نهائيات دوري أبطال أوروبا

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استقر على الموعد النهائي والأماكن الخاصة بنهائيات دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد المواعيد والملاعب الخاصة بنهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن الاتحاد الأوروبي استقر على إقامة مباريات دور الـ8 ونصف النهائي والنهائي في لشبونة بالبرتغال.

وذكرت الشبكة أن تلك المباريات ستقام في الفترة بين 12 و23 أغسطس، دون توضيح مصير المباريات المتبقية من دور الـ 16.

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كما كشفت الشبكة أن الاتحاد الأوروبي قرر أن تقام المباريات المتبقية من بطولة الدوري الأوروبي في ألمانيا خلال نفس الفترة، للمساعدة على إنهاء الموسم بشكل سريع.

وكانت الدوريات الأوروبية الكبرى قد أعلنت عودتها في الأسابيع الماضية، وعاد الألماني كما عاد الإسباني وستنطلق ثاني جولاته بالغد.

ومن المنتظر أن يعود الدوري الإيطالي ومعه نظيره الإنجليزي خلال أيام وسيتم حسم كل تلك البطولات قبل حلول شهر أغسطس.

جدير بالذكر أن عدد كبير من مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا لا تزال نتيجتها معلقة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولي.