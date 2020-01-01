تبعات كورونا.. فيفا يتلقى 441 طلبًا للحصول على معونات

التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا على كرة القدم تتواصل

ذكرت صحيفة إندبيندينت البريطانية أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا تسببت في العديد من طلبات الإعانة من قبل الأندية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت كرة القدم قد توقفت لأشهر ثم عادت بدون حضور جماهيري وبلا أي تجمعات بشرية، الأمر الذي أثر بالسلب على ااقتصاديات الأندية والمؤسسات.

ونتيجة لذلك، فإن الأندية باتت تستغيث للاتحادات المحلية وللحكومات والاتحاد الدولي وأي منظمة قادرة على تقديم الدعم المادي في الوقت الحالي.

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وحول ذلك، فقد نقلت صحيفة إندبيندينت البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تلقى 441 طلبًا للمساعدة المالية من قبل الأندية حول العالم.

وأكدت الصحيفة أن هذه الطلبات تنقسم إلى 89% من المتقدمين من أندية في أوروبا، بينما كانت الـ 11% المتبقية في أجزاء أخرى حول العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد خصص 16 مليون دولار أمريكي أي ما يقارب 12.8 مليون جنيه استرليني للدعم حتى عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار لتعويض اللاعبين الذين تأثروا ماديًا بصورة لا يمكن تعويضها في الفترة ما بين يوليو 2015 ونهاية يونيو.

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يذكر أن خسائر كرة القدم في مختلف دول العالم خلال فترة التوقف وبسبب فيروس كورونا في العموم باتت تقدر بالمليارات وليس فقط بالملايين.