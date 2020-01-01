تحديد موعد عودة هاندانوفيتش للملاعب مبدئيًا

هاندانوفيتش يغيب عن مواجهة لودوجوريتس والهدف أن يلعب أمام سامبدوريا ويكون جاهزًا للديربي أمام يوفنتوس

سيتواصل غياب قائد نادي إنتر الإيطالي وحارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الشهر الحالي.

وتعرض هاندانوفيتش لإصابة بكسر في إصبع يده أبعده عن الملاعب منذ بداية فبراير ليغيب عن مواجهات أودينيزي وميلان ونابولي ولاتسيو.

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وفي المباراة التي يحل فيها النيراتزوري اليوم ضيفًا على لودوجوريتس في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، سيتواصل غياب حارس المرمى السلوفيني.

وسيبقى هاندانوفيتش في ميلانو ولن يسافر مع الفريق من أجل مواصلة العلاج ليكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن، حيث أنه لم يتعافَ حتى الآن.

وتدرب هاندانوفيتش في الصالة الرياضية اليوم فقط حيث لم يجرِ أي تمرينات بالكرة خوفًا من تفاقم الإصابة، ولكن من المتوقع أن يصل إلى التدريبات بالكرة مساء الغد.

ومن المحتمل أن يشارك الحارس السلوفيني في مواجهة الأحد أمام سامبدوريا، وفي حال لم يحدث ذلك، فإن الهدف سيكون تجهيزه لمباراة الإياب أمام لودوجوريتس والأهم ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس الأحد بعد القادم.

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يذكر أن إنتر قد خسر مجهودات هاندانوفيتش والتي أثرت على نتائج الفريق بشكل واضح، حيث أظهر البديل باديلي أداء متواضعًا.