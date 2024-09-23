فاجعة كبرى.. تحديد مدة غياب تير شتيجن عن برشلونة!

إصابة في الوتر الرضفي..

تأكدت مخاوف جماهير برشلونة بشأن مدة غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة فياريال أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وجاءت إصابة الحارس الألماني بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته، ليخرج على نقالة، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مدة غياب تير شتيجن قد تصل إلى 8 أشهر، بعدما أظهرت الفحوصات أنه "يعاني من إصابة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى".

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وأوضحت أنه من المنتظر أن يصدر برشلونة بيانًا بتفاصيل الإصابة اليوم الإثنين، علمًا بأنه حال حدوث قطع (في الوتر) فإن الحارس الألماني سيغيب لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.

وغادر تير شتيجن أرض الملعب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى فيتاس كاستيلون، حيث خضع للفحوصات، قبل أن يغادر على كرسي متحرك.

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وتسمح لوائح الليجا لبرشلونة بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، لاستبدال آخر مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بشرط أن يكون غير مقيد في أي فريق، لكنه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية.