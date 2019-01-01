تحديد مدة غياب بينتانكور عن يوفنتوس

اللاعب تعرض للطرد في السوبر الإيطالي أمام لاتسيو

أعلنت لجنة التأديب في الاتحاد الإيطالي عن عقوبة اللاعب رودريجو بينتانكور، متوسط ميدان يوفنتوس.

وحصل لاعب منتخب أوروجواي على بطاقة حمراء بالأمس، في مباراة فريقه أمام لاتسيو في السوبر الإيطالي، والذي خسره فريق السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.

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وقررت اللجنة، توقيع عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على متوسط ميدان يوفنتوس، بسبب البطاقة الحمراء.

وتشمل العقوبة، إيقاف مباراة واحدة نتيجة حصوله على بطاقتين صفراء، ومباراتين بعد مشادته مع الحكم الرابع في المباراة.

وبهذا يفتقد يوفنتوس خدمات اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، في مباريات كالياري وروما وبارما في الدوري ويكون متاحاً للمشاركة أمام أودينيزي في كأس إيطاليا.

وفي سياق متصل، تم تغريم نائب رئيس يوفنتوس بافيل نيدفيد، والمدير الرياضي بغرامة مالية قدرها 5000 يورو، بعد سلوكهم مع حكم اللقاء.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيخوض أول مباراة له في السادس من يناير القادم، أمام كالياري في الجولة الـ 18 من السيري آ.