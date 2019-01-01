يوفنتوس يطيح بمدافعه من القائمة الأوروبية وليستر سيتي يحتضنه

مفاجأة إلى حد ما..

تحدثت تقارير من صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، عن أن يوفنتوس لن يضم مدافعه دانيلي روجاني إلى قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

روجاني لا يعيش أفضل مواسمه مع يوفنتوس، فلم يُشارك سوى في مباراة واحدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مع كتيبة المدرب ماورويسيو ساري والذي بدا عدم اقتناعه بإمكانياته واضحًا للجميع.

جورجيو كيليني كان قد خرج من قائمة يوفنتوس بدوري الأبطال بسبب إصابته في الرباط الصليبي مع بداية هذا الموسم، ولكن مع عودته في مارس، فسيكون لزامًا على إدارة البيانكونيري أن تضحي بأحد لاعبيها لإعادته للقائمة.

ميريه ديميرال، وعلى الرغم من أنه كان حبيسًا لدكة البدلاء هو الآخر، إلا أنه وبعد الأداء البارز الذي ظهر به في آخر ثلاث مباريات، سيستمر داخل الأليانز ستاديوم كخيار ثالث خلف الثنائي غير القابل للمس، ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت.

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بالتالي، فإن الضحية على الأغلب ستكون روجاني، لينضم إلى إميري تشان وبياكا وماندزوكيتش، الذين خرجوا أيضًا من القائمة، وعلى الأرجح سيخرجون من اليوفي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

في الوقت نفسه، فإن موقع كالتشيو ميركاتو كشف أن ليستر سيتي من المهتمين بروجاني من أجل ضمه في يناير، مع حديث مؤكد أن إدارة النادي الإيطالي لن تمانع مغادرته حال وصول عرض مقبول من الناحية المادية له.

الجدير بالذكر أن صحيفة "تلجراف" الإنجليزية أكدت اهتمام ليستر بروجاني، ولكنها قالت أن الثعالب أيضًا يتابعون موقف ديميرال من أجل ضمه هو أو روجاني، حسبما تستقر إدارة اليوفي على الراحل منهما.