تحديد ساعة الصفر.. مانشستر سيتي ينتظر قرار تجديد جوارديولا

متى يحسم الأمر؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم قراره بالبقاء أو الرحيل بشكل نهائي.

ويعاني مانشستر سيتي هذا الموسم من تذبذب في النتائج، لدرجة أن الفريق تعرض لخسارة 4 مباريات على التوالي، لأول مرة تحت قيادة جوارديولا، الذي تولى تدريب الفريق في صيف 2016.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن المدرب الإسباني الذي دأب دائمًا على حساب خطواته بدقة، لا يحتاج إلى انتظار طويل لاتخاذ قراره، ويتوقع مسؤولو مانشستر سيتي أن يعرفوا قراره النهائي في موعد محدد.

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وأضافت: "النادي لا يمارس أي ضغوط على المدرب، ويترك له كل الحرية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب، لكن المسؤولين حددوا موعد (عيد الميلاد)، بعد 5 أسابيع من الآن لحسم الأمر".

وقد يقرر المدرب الإسباني الاستمرار في مهمته، ليصل إلى 10 سنوات مع النادي الإنجليزي، أو يختار تدريب أحد المنتخبات قبل كأس العالم 2026.