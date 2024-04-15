بشرى للميرنجي؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين دانييلي أورساتو حكمًا لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، بعد غد الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج السيتي إلى الفوز وسط جماهيره من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بعدما خرج بتعادل غال من ملعب سانتياجو برنابيو (3-3).

وسبق للحكم الإيطالي إدارة 8 مباريات لريال مدريد طوال مسيرته، حقق الفريق خلالها 4 انتصارات مقابل 4 هزائم، لكن ما يطمئن كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي هو أن أورساتو كان حكم مباراة الريمونتادا الشهيرة للميرنجي أمام السيتي (3-1) في 2022.

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وخسر مانشستر سيتي مباراتين فقط بصافرة أورساتو، لكنه حقق 4 انتصارات كان أحدها أمام ريال مدريد نفسه، في ذهاب دور الـ16 بنسخة 2020 خارج الديار بنتيجة 2-1 (تأهل السيتي من ملعب الاتحاد (4-2) بمجموع المباراتين).