"تحتاج لشخصين لحملها وذات مفتاح خاص".. تصميم كأس العالم للأندية الجديد يبهر الجميع

العديد من التفاصيل الرائعة في التصميم الجديد لكأس العالم للأندية

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعرض الدرع الجديدة لكأس العالم للأندية، والذي أبهر الجميع وأثار الكثير من ردود الفعل على هامش قرعة النسخة الأولى للبطولة بالنظام الجديد في عام 2025.

وأظهر إنفانتينو بالشراكة مع الظاهرة البرازيلي رونالدو الكأس الجديدة، والتي أتت بتصميم رائع، قال عنه الظاهرة رونالدو: "لقد قلت للرئيس (إنفانتينو) لماذا لم يكن هذا على أيامنا؟!".

بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم للأندية 2025

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ومزح رونالدو حول حجم الكأس الجديدة، قائلًا إنه "يحتاج إلى رجلين لحمله" فيما دشن إنفاتينو طقسًا جديدًا بمناسبة انطلاق البطولة.

فقد قام إنفانتينو بإدارة "مفتاح الكأس" لأول مرة في إشارة إلى انطلاق البطولة، ثم أكد أن الفريق الفائز بالبطولة سيحصل على هذا المفتاح في كل نسخة ليحرك الكأس كيف شاء.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميامي والهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري.