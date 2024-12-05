بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم للأندية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة عدد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي والهلال والعين والأهلي ..

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الشكل الجديد لكأس العالم في 2025 والذي يحظى باهتمام الجميع.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميامي والهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري.

وتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2025، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ما الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟ وما تصنيفها؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع مانشستر سيتي الإنجليزي تشيلسي الإنجليزي الأهلي المصري أوراوا ريد الياباني ريال مدريد الإسباني بوروسيا دورتموند الألماني الهلال السعودي العين الإماراتي بايرن ميونخ الألماني إنتر الإيطالي أولسان هيونداي الكوري الترجي التونسي باريس سان جيرمان الفرنسي بورتو البرتغالي الوداد المغربي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فلامنجو البرازيلي أتلتيكو مدريد الإسباني مونتيري المكسيكي باتشوكا المكسيكي بالميراس البرازيلي بنفيكا البرتغالي كلوب ليون المكسيكي سياتل ساوندرز الأمريكي ريفير بليت الأرجنتيني يوفنتوس الإيطالي بوكا جونيورز الأرجنتيني أوكلاند سيتي النيوزيلاندي فلومينينسي البرازيلي ريد بول سالزبورج النمساوي بوتافوجو البرازيلي إنتر ميامي الأمريكي

ما هو نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُعقد في مدينة ميامي الأمريكية يوم الخميس 5 ديسمبر.

ستشهد القرعة تطبيق نظام جديد يضمن تنوعًا جغرافيًا وتنافسًا عاليًا بين الفرق المشاركة.

تم تقسيم الـ32 فريقًا المشاركة إلى أربعة أوعية، بناءً على تصنيفهم القاري. الوعاء الأول يضم أقوى أربعة أندية من أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما يضم الوعاء الثاني باقي الأندية الأوروبية.

أما الوعاء الثالث فيضم أفضل فريقين من كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى فريقين من أمريكا الجنوبية.

وأخيراً، يشمل الوعاء الرابع الفرق المتبقية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى ممثل أوقيانوسيا والفريق المستضيف.

ستُجرى القرعة وفق قواعد تضمن عدم تواجد فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم ضمان حصول أقوى أربعة أندية (الوعاء الأول) على المركز الأول في مجموعاتها. وسيتم تحديد مواعيد المباريات النهائية بعد القرعة، مع مراعاة عوامل رياضية ولوجستية.

وستشهد البطولة مباراة افتتاحية تجمع بين الفريق الأمريكي المستضيف "إنتر ميامي" وفريق آخر، وذلك يوم 15 يونيو 2025.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة

متى يبدأ كأس العالم للأندية 2025؟ وأين يُقام؟

يبدأ كأس العالم للأندية 2025 في 15 يونيو من العام القادم على أن يستمر حتى 13 يوليو.

وكان من المقرر أن تكون أول نسخة لهذه البطولة في 2021 في الصين، ولكن تأجلت بسبب جائحة كورونا ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.