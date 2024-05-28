هل تحالف مع النصر؟ .. محامي الاتحاد يفجر مفاجأة حول التأخر في شكوى مالكوم وسعود عبدالحميد

فهد بارباع يوضح بعدما انهال اللوم على الاتحاد..

حسم فهد بارباع؛ محامي نادي الاتحاد السعودي، الجدل الدائر حول أسباب تأخر ناديه في تقديم شكوى ضد ثنائي الهلال؛ سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم.

الزعيم والعميد كانا قد تواجها في 30 من أبريل الماضي حيث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي انتهى لصالح الأول بثنائية مقابل هدف وحيد.

الجدل صاحب هدف الفوز الذي أحرزه سعود في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وذهب بعده لاستفزاز جمهور العميد باحتفاله بإحضار كرسي والجلوس عليه في تقليل من النمور، كذلك قام زميله البرازيلي بإشارات لا أخلاقية تجاههم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لم يقدم شكواه بعد المباراة، وفضل تأخيرها قبيل النهائي المنتظر بين الهلال والنصر، وقدمها بالفعل أول أمس الإثنين، كي يحرم الثنائي من المشاركة في ذاك الديربي المهم، وهو ما أثار حفيظة البعض زاعمين أنه تحالف مع العالمي ضد الزعيم.

لكن بارباع وعبر برنامج "رياضة سكوب" كشف سر هذا التأخر، والمتورط به لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم..

مقدم البرنامج نقل رسالة على لسان محامي النادي الجداوي، قال بها: "المباراة أقيمت يوم 30 أبريل، وفي الأول من مايو تلقينا خطابًا من لجنة الانضباط تريد توضيحًا حول واقعة إلقاء الجماهير لزجاجات المياه تجاه لاعبي الهلال، تم الإطلاع على تقرير الحكم والخطاب ووجدنا أنه مدون به أن اللاعب سعود عبدالحميد قام بالاحتفال أمام جمهور الاتحاد بالكرسي، مما أدى لرد الجمهور برمي الزجاجات.

وأضاف: "مباشرةً قمنا بالرد على الانضباط وطالبنا استدعاء مالكوم للتحقيق في الحركة اللا أخلاقية وكل ذلك في الأول من مايو، وفي الخامس من الشهر نفسه، وصلتنا عقوبة إلقاء الجماهير للزجاجات، وفي اليوم السابع طلبنا من الانضباط إرسال أسباب القرار، ووصلت لنا في يوم 15، وبعدها بيومين قدمنا استئنافًا وسددنا الرسوم، لكن انتظرنا وصول قرار الاستئناف ولم يصل حتى موعد مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن، لذلك قررنا تقديم شكوى منفصلة أول أمس الإثنين، ووصل لنا رفض الاستئناف على عقوبة الجماهير أمس الثلاثاء، بعد تقديم شكوانا".

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد أصدر عقوبة بغرامة قدرها 100 ألف ريال على الاتحاد نظير قيام جماهيره بإلقاء الزجاجات على لاعبي الهلال، واستأنف النادي الجداوي ضد تلك العقوبة، لكن طلبه قوبل بالرفض.