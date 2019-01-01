7 تجمعات للمنتخب الإماراتي في الموسم المُقبل

اتحاد الكرة الإماراتي كان قد كشف عن روزنامة الموسم الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم 7 تجمعات خلال الموسم الجديد في إطار الاستعداد والتجهيز والمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة الإماراتي كان قد كشف عن روزنامة الموسم الجديد التي عممتها لجنة دوري المحترفين على الأندية، والتي على أساسها تم تحديد مواعيد تجمع المنتخب.

ومن المُقرر أن تكون البداية في معسكر إعداد من 12 إلى 22 يوليو المقبل، ويليه معسكر من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر، يتخلله لعب مباراتين في تصفيات المونديال يومي 5 و10 من الشهر نفسه.

🗞️🔹 التقارير المقربة من #الهلال أكدت أن كاريلو يرغب في البقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة

وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي بنفيكا 🗣️



💡جدير بالذكر أن كاريلو انضم للهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي معارًا لمدة موسم واحد من بنفيكا



(📸: @Alhilal_FC) pic.twitter.com/eXykDxobRd — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

الفترة الجديد تبدأ من 4 إلى 15 أكتوبر للعب مباراتين يومي 10 و15 من الشهر نفسه، ويتجمع من جديد خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر ويتخلله لعب مباراتين رسميتين.

كما يجتمع الأبيض خلال الفترة من 3 إلى 11 يناير 2020، ثم يتجمع 11 يوماً في شهر مارس ويلعب مباراتين رسميتين يومي 25، 31 من الشهر نفسه، ثم يتجمع اللاعبون للمرة السابعة، خلال الفترة من 23 مايو وإلى 9 يونيو للعب مباراتين يومي 4 و9 من الشهر نفسه في تصفيات المونديال.

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يُذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الهولندي فان مارفيك من أجل قيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.