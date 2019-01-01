اتحاد كلباء يُجدد عقد مدربه الإيطالي فابيو فيفاني

اتحاد كلباء يجدد تعاقده مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فابيو فيفياني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تجديد تعاقد مع المدير الفني الإيطالي فابيو فيفاني لمدة موسم واحد بحسب ما أعلن الحساب للرسمي للنادي.

الحساب الرسمي للنادي الإماراتي غرد : " رسمياً اتحاد كلباء يجدد تعاقده مع مدرب الفريق الأول الإيطالي فابيو فيفياني لمدة موسم واحد".

🗞️🔹 التقارير المقربة من #الهلال أكدت أن كاريلو يرغب في البقاء مع الزعيم خلال الفترة المقبلة

وهو ما أبلغه اللاعب لإدارة ناديه البرتغالي بنفيكا 🗣️



💡جدير بالذكر أن كاريلو انضم للهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي معارًا لمدة موسم واحد من بنفيكا



(📸: @Alhilal_FC) pic.twitter.com/eXykDxobRd — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

اتحاد كلباء يحتل حاليا المركز 11 في ترتيب ​دوري الخليج العربي​ برصيد 24 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويأتي تجديد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي عقب ضمان الفريق البقاء في دوري المحترفين للموسم المقبل.

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وفي إطار أخر، أعلن النادي عبر توتير عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق جمال عبد الله لمدة موسمين .