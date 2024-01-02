بعد تجديد عقده مع ريال مدريد.. أنشيلوتي: لن أخلف "عهدي القديم" أبدًا

أشكر الاتحاد البرازيلي ورئيسه السابق

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي الملكي، مشيرًا إلى أنه "سيكون آخر فريق يدربه".

وجدد المدرب الإيطالي عقده مع الريال حتى 2026، علمًا بأنه كان مرتبطًا بالانتقال لتدريب منتخب البرازيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم: "أشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وخاصة إدنالدو رودريجيز (الرئيس السابق)، الجميع يعلم بالأمر، ريال مدريد يعلم بأنه كانت هناك اتصالات مع (رودريجيز)، الذي أرادني للسيليساو، وهذا يجعلني أشعر بالفخر".

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وأضاف: "الأمر كله كان يعتمد على قرار ريال مدريد. وسارت الأمور كما أريد ببقائي هنا.. سعيد للغاية بالتجديد، الأمر كان سهلًا للغاية وسريعًا، اتفقنا على كل الأمور دون أي مشكلات أو شكوك".

وأعاد أنشيلوتي التأكيد على عهد قديم كان قد قطعه العام الماضي على نفسه، وهو أن "ريال مدريد سيكون آخر فريق يدربه".

وأوضح في المؤتمر الصحفي اليوم: "الريال سيكون آخر فريق، لا أعلم هل 2026 سيكون آخر عام لي؟ لكني أؤكد أنه آخر نادٍ سأدربه. متى سينتهي ذلك؟ لا أعلم، قد يكون في 2026 أو بعد ذلك، أتمنى أن أستمر حتى 2028 لأنني أحب مدريد وأرغب في البقاء هنا".