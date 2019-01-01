متجاهلًا الهلال - جيسوس يكشف عن أفضل فريق قام بتدريبه

المدرب البرتغالي يتحدث عن أفضل فريق قام بتدريبه.

كشف المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي فلامينجو البرازيلي، والسابق لفريق الهلال السعودي، عن أفضل الفرق التي قام بتدريبها في تاريخه.

جيسوس قاد فلامينجو البرازيلي، للتتويج بكأس ليبرتادوريس مؤخرًا، بعد الفوز على ريفربلايت الأرجنتيني في المباراة النهائية.

وقال جيسوس خلال تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "أفضل الفرق التي قمت بتدريبها هو فلامينجو البرازيلي وبنفيكا البرتغالي".

المدرب البرتغالي تابع: "خلال موسم 2012-2013، حققت بداية رائعة مع بنفيكا، ولكن خسرت جميع البطولات في اللحظات الحاسمة، وكان من الممكن أن يطردني رئيس النادي، ولكنه عرض عليّ التجديد وهو ما فاجئني".

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جورج أردف: "رئيس بنفيكا كان يعلم أنني أبني مشروعًا للمستقبل، وبالتالي عرض عليّ تجديد العقد لمدة 4 سنوات مقبلة".

واختتم مدرب الهلال السابق تصريحاته قائلًا: "رفضت عرض رئيس بنفيكا وقتها، واشترطت تجديد العقد موسم أو اثنين، وهو ما وافق عليه، وحققت إنجازات كبيرة في الموسم التالي".

وتولى جورج جيسوس تدريب العديد من الأندية، على رأسها سبورتينج لشبونة وبنفيكا والهلال وفلامنجو.