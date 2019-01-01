تقرير أرجنتيني - الهلال ينافس لضم إيفر بانيجا

الزعيم يبحث عن بدائل عدة في وسط الملعب بجانب الفرج وكنو

يبحث الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، تدعيم مركز لاعب الوسط بعدما تعرض لأزمة في خط الوسط خلال الموسم الحالي، إثر تعرض محمد كنو للإصابات على مدار الموسم.

لوشيسكو كان يلجأ لحل الدفع بمحمد عطيف بجوار سلمان الفرج كثنائي خط وسط متمركز في كثير من الأوقات، لكن حاليًا يبحث عن لاعب أجنبي في ذلك المركز، وقد تكون ضالته في الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب إشبيلية الإسباني.

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ووفقًا للصحفي الأرجنتيني "كاسير لويس ميرلو" فإن اللاعب الأرجنتيني اقترب أكثر من أي وقتٍ مضى من الرحيل عن النادي الإسباني، موضحًا أن الهلال يرغب في ضمه، وينافس إنتر ميامي الأمريكي وباير ليفركوزن الألماني وفيورنتينا الإيطالي.

Ever Banega podría marcharse de #Sevilla en este mercado de pases. Aún sin renovar el contrato que vence en junio 2020, tiene posibilidades del , Miami, y . pic.twitter.com/cis24lxMvY — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 7, 2019

صاحب الـ31 عامًا ينتهي عقده مع إشبيلية في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يجدد عقده مع ناديه، ليحق له التوقيع في يناير المقبل مع أي نادٍ آخر على أن ينضم له في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وشارك بانيجا الموسم الجاري في 17 مباراة بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع خمسة آخرين.

وعلى المستوى الدوري، خاض لاعب الوسط 65 مباراة مع التانجو منذ عام 2008، سجل خلالها ستة أهداف.

وسبق لبانيجا أن لعب من قبل لأتلتيكو مدريد وفالنسيا الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، بجانب عدد من الأندية الأرجنتينية.