"تأدب والتزم الصمت!" .. رئيس الطائي يفاجئ الاتحاد بتصريحاته بعد أزمة التأجيل

تركي الضبعان يعلق لأول مرة على أزمة تأجيل مواجهة الاتحاد والطائي..

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ظهر تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي، للتعليق على أزمة تأجيل مواجهة فريقه أمام الاتحاد، بعدما أثار ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي لناديه، الجدل بتصريحاته المهاجمة والمشككة في العميد.

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المباراة كان من المقرر أن تقام مطلع الأسبوع الجاري، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، لكن رابطة دوري المحترفين أعلنت تأجيلها بداعي عدم تمكن طائرة العميد من الهبوط في حائل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتحديد السابع من فبراير موعد جديد لها، وهو ما أغضب المنافس، ودفع الكنعان لسرد عدة أسباب تكذب رواية النمور.

واليوم، خرج الضبعان للتعليق لأول مرة على الأزمة، إذ كانت نبرته مخالفة للكنعان والتزم كلامه بالعقلانية إلى حد كبير، فقال خلال برنامج "كورة": "لا ألوم الاتحاديين على غضبهم بعد سماع كلام المتحدث الرسمي للطائي، لكن هم مشحونون من قبلها، أتحدى أي اتحادي أن يثبت أنني أسأت لهم، كل هذا الغضب من وراء تصريح (نريد تغيير بوصلة الدوري)؟!، كلامي ليس به أي إساءة أو إسقاط، لكن هم أساءوا لي إساءة شخصية كالإعلامي محمد البكيري.

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"هل يريد مننا ألا نصرح بأننا نريد الفوز نهائيًا؟!، التوتر الحادث ليس له أي داعٍ، حتى لو أنا سعيت لتوتر الأوضاع، على الإعلاميين أن يهدأوا الأجواء وليس العكس كما يفعل عثمان أبو بكر مالي، أنا أتمنى الخير للاتحاد، لكن إن لعب أمام الطائي نريد الفوز عليه".

وأضاف: "المتحدث الرسمي للطائي كلامه مجرد تحليل من عنده، هو رد فعل لما رأيناه، لكن أنا لا أقر حديثه ولا الأسباب التي استند لها، إذا صدر قرارًا رسميًا من صاحب الصلاحية تأدب ولا ترد سواء كان خطأ أو صوابًا، فهو صاحب القرار، علينا الصمت كي لا نربك المشهد".

يذكر أن الإعلامي الاتحادي علاء سعيد كان قد رد على تشكيك الكنعان بعدة أدلة، مكذبًا مزاعمه بعدما زج به الأول في الأزمة.

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