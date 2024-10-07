تأثير ميسي لا ينتهي.. إنتر ميامي يحطم ثوابت الدوري الأمريكي بخطوة جديدة!

200 مليون دولار أرباح سنوية..

كان تأثير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023 غير مسبوق على الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ومنح ميسي -بأهدافه الـ30 في 35 مباراة- إنتر ميامي لقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين، وها هو ضمن المرشحين للتتويج بالدوري الأمريكي.

وتجاوز تأثير النجم الأرجنتيني حدود المستطيل الأخضر، ما سمح لإنتر ميامي بكسر إحدى القواعد الراسخة في الدوري الأمريكي.

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وحسب شبكة talksport فإن "إيرادات إنتر ميامي تضاعفت 4 مرات، لتصل إلى 200 مليون دولار سنويًا بعد انضمام ميسي، علمًا بأن القميص الأيقوني رقم 10 كان الأكثر مبيعًا لشركة أديداس في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي".

وأوضحت " Footy Headlines " أن إنتر ميامي سيكسر تقاليد الدوري الأمريكي -التي وفقًا لها- تطرح الأندية قميصًا واحدًا جديدًا كل عام، بالتناوب بين الذهاب والإياب، بينما يتم ترحيل الآخر من الموسم السابق.

وختمت: "إنتر ميامي سوف يخالف التقاليد ويصدر قميصين جديدين (ذهاب وإياب) لموسم 2025؛ من أجل الاستفادة من مبيعات قمصان ميسي، علمًا بأن مبيعات قمصان الدوري الأمريكي عمومًا ارتفعت بنسبة 41% في الموسمين الأخيرين".