تأثر بالمشاهد الأليمة .. كريستيانو رونالدو يرسل طائرة مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعمال رونالدو الخيرية تتواصل!

قام كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر بدور مجتمعي جوهري من جديد بعد أن قابل طفل سوري لمواساته إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، عاد من جديد وقدم لافته طيبة أخرى.

رونالدو قابل أحد الأطفال المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بداية الشهر الماضي، محققًا أمنيته وللتخفيف عنه، ويبدو أن نجم مانشستر يونايتد السابق تأثر بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى وأثرت بشدة على حياة الناس.

وكشف الصحفي السوري هادي العبدالله أن النجم البرتغالي قام بإرسال طائرة محملة بالمساعدات على نفقته الخاصة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الطائرة كانت محملة بالخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.

كان زلازل ضرب الأراضي التركية والسورية في 6 فبراير الماضي، بقوة بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر وتسبب في وفاة أكثر من 12 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف كما شرد آلاف آخرين في أعقاب الزلزال المدمر.

ومن بين حالة الوفاة لقى كريستيان أتسو مهاجم هاتاي سبور وأحمد أيوب ترك أصلان حارس مرمى ملطية سبور مصرعهم في تركيا بينما في سوريا توفى نادر جوخدار لاعب كرة القدم الدولي السوري السابق عن عمر يناهز ال45 عامًا.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات السخية، حيث دفع ذات مرة 83 ألف دولار تكاليف جراحة دماغ لطفل وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال كما تبرع المهاجم السابق ليوفنتوس، بمليون جنيه إسترليني للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.