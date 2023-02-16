فيديو | بعد أمنية طفل سوري .. مناشدات للنصر وكريستيانو رونالدو وتركي آل الشيخ يستجيب

امتلأ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمناشدات بعد أمنية لأحد الأطفال السوريين متعلقة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.
عديد الأطفال السوريين يعيشون أيامًا صعبة حاليًا بعد تعرض بلادهم لزلزال مدمر في السادس من فبراير الجاري، أودى بحياة الآلاف، وخلف ورائه عديد المصابين، وعديد المهجّرين من منازلهم بعد تدميرها.
وانتشر فيديو لطفل من أحد المخيمات السورية، معربًا عن حبه للنصر، وتمنيه ملاقاة رونالدو، وحضور إحدى المباريات من أرض الملعب رفقة والدته، بعد رحيل والده.
وأمام هذا الفيديو، بدأت المناشدات من قبل الجماهير لمسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، وتركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، وياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحقيق أمنية الطفل، وفي انتظار استجابة أحدهم.
ومن جانبه، استجاب تركي آل الشيخ للمناشدات، موجهًا الدعوة للطفل ووالدته، طالبًا التواصل بشكل شخصي معه.
يذكر أن رونالدو كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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