تاوامبا: شكرًا للتعاون على الموسمين الرائعين، صفحة جديدة قريبًا

المهاجم الكاميروني يُلمح للرحيل

أثار المهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا قلق جماهير ناديه التعاون السعودي بعدما لمح عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

تاوامبا انضم للتعاون قادمًا من بارتيزان الصربي صيف 2018، وقد وقع معه عقدًا لمدة موسمين، وأبدت الإدارة برئاسة محمد القاسم رغبتها في تجديده لموسم ثالث خاصة بعد تألق اللاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومساهمته في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

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صاحب الـ30 عامًا الذي غاب لأكثر من شهرين عن الملاعب نتيجة تعرضه للإصابة خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي في يناير الماضي كتب عبر حسابه على تويتر "القصة مازالت مستمرة، صفحة جديدة ستُفتح قريبًا. شكرًا للتعاون على العامين الرائعين".

وقام تاومبا بعد تلك التغريدة الغامضة بمتابعة عدد من حسابات الأندية السعودية على تويتر وبينها الهلال والفيصلي والنصر والشباب، وقد ربطته التقارير الصحفية بالانتقال للشباب ليخلف المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريلا.

يُشار لأن تاوامبا سجل هذا الموسم 3 أهداف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وقد لعب 3 مباريات أخرى أحرز خلالها هدفًا واحدًا.