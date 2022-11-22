تاليسكا ليس جوميس .. البرازيلي يهاجم رينارد ويهنئ لاعبي النصر فقط!

تاليسكا تعامل بغرابة مع مواجهة السعودية والأرجنتين

الحالة التي خلقها الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي السابق، مع مباريات المنتخب السعودي، يبدو أن غيره لن يقدر على السير على خطاه، إذ أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، تعامل بطريقة غريبة مع مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين.

الأخضر كتب تاريخًا جديدًا الليلة، بتحقيق المفاجأة وإسقاط رفاق ليونيل ميسي، بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارهم في كأس العالم قطر 2022.

كتيبة الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، دخلت المباراة بتشكيل ضم تسعة لاعبين من الهلال ولاعب من الشباب وآخر من الفتح، في غياب تام للاعبي النصر.

وقتها غضب تاليسكا، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أين لاعبي النصر؟، التشكيل يبدو وكأن المنافس وحده يملك لاعبين".

لكن لاعب الوسط البرازيلي عاد وحذف تغريدته، بعدما اكتشف أنه أقحم نفسه في مشكلة لا دخل له بها، وعرضته لهجوم كبير هو في غنى عنه.

أما عقب المباراة، فكانت تهنئته للاعبي العالمي فقط في قائمة الأخضر، إذ أشار لسلطان الغنام، عبد الله مادو، عبد الإله العمري وسامي النجعي، وكتب: "مبروك للسعودية".

موقف تاليسكا يختلف تمامًا عما يفعله جوميس، الذي يدعم كافة لاعبي السعودية في مختلف المناسبات، واحتفل بطريقة جنونية بالفوز أمام الأرجنتين. (طالع التفاصيل)