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فيديو | فرنسي أم سعودي؟ احتفالات جنونية لجوميس بانتصار الأخضر

تامر أبو سيدو
3:49 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Bafetimbi Gomis Hilal Saudi Arabia flag
مهاجم الهلال السابق تواجد في استاد لوسيل

تواجد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق وجلطة سراي الحالي في استاد لوسيل في الدوحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، وقد احتفل بانتصار الأخضر بجنون.

جوميس اعتاد إظهار المواقف الرائعة مع السعودية والشعب السعودي، ولم يفوت تقريبًا أي مناسبة إلا وقدم التهنئة أو المواساة، وقد توج ذلك باحتفاله بالفوز التاريخي اليوم في الدوحة.

الأخضر كان قد قلب تأخره بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول إلى فوز مذهل في الثاني بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.

الجمهور السعودي تداول عددًا من مقاطع الفيديو على تويتر تُظهر جوميس وهو يحتفل بشكل مذهل مع الجمهور السعودي بالانتصار الذي وضع الأخضر على رأس المجموعة الثالثة، وقد أعاد اللاعب تغريدها عبر حسابه الرسمي على المنصة الزرقاء.

الأخضر سيُواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ومن ثم سيكون ختام دور المجموعات أمام المكسيك في الـ30 من نفس الشهر.

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