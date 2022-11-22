فيديو | فرنسي أم سعودي؟ احتفالات جنونية لجوميس بانتصار الأخضر
تواجد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق وجلطة سراي الحالي في استاد لوسيل في الدوحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، وقد احتفل بانتصار الأخضر بجنون.
جوميس اعتاد إظهار المواقف الرائعة مع السعودية والشعب السعودي، ولم يفوت تقريبًا أي مناسبة إلا وقدم التهنئة أو المواساة، وقد توج ذلك باحتفاله بالفوز التاريخي اليوم في الدوحة.
الأخضر كان قد قلب تأخره بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول إلى فوز مذهل في الثاني بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.
فرحة الأسد 'قوميز' من الملعب بفوز المنتخب 💙🇸🇦.#السعودية_الارجنتين pic.twitter.com/bjm9z3z8F2— بيت الهلال (@baytAlhilal) November 22, 2022
الجمهور السعودي تداول عددًا من مقاطع الفيديو على تويتر تُظهر جوميس وهو يحتفل بشكل مذهل مع الجمهور السعودي بالانتصار الذي وضع الأخضر على رأس المجموعة الثالثة، وقد أعاد اللاعب تغريدها عبر حسابه الرسمي على المنصة الزرقاء.
قوميز يحضر لدعم المنتخب السعودي— فهد الروقي (@fahdalruqi) November 22, 2022
#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/QlwpH74ph8
الأخضر سيُواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ومن ثم سيكون ختام دور المجموعات أمام المكسيك في الـ30 من نفس الشهر.