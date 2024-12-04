رد من كلمتين.. تاليسكا يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الدوري التركي

ماذا قال نجم النصر؟

حسم أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، الجدل المثار بشأن شائعات انتقاله إلى نادي فنربخشه التركي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن تاليسكا اتفق "شفهيًا" على الانتقال إلى النادي التركي، الذي يقوده فنيًا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضحت أن "تاليسكا سينتقل إلى الدوري التركي في سوق الانتقالات الشتوي الشهر المقبل، بعدما ينهي فنربخشه مفاوضاته مع مسؤولي النصر بشأن قيمة وبنود الصفقة".

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ورد تاليسكا عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث شارك أحد المنشورات التي تتداول "أنباء انتقاله إلى فنربخشه"، وعلق عليها بعبارة "أخبار مزيفة".

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ويمتد عقد تاليسكا مع النصر حتى صيف 2026، علمًا بأن صاحب الـ30 عامًا سجل 8 أهداف في 19 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.