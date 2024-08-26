"مصير تاليسكا بعد عرض الغرافة ورد الشباب على متعب الحربي" .. ميركاتو النصر لا يتوقف عن مفاجآته!

قبل أسبوع على غلق الميركاتو السعودي..

مع تبقي أسبوع على غلق موسم الميركاتو الصيفي، لأندية دوري روشن، لا يزال نادي النصر يواصل تحركاته من أجل الإسراع في حسم صفقاته الجديدة، مع تحديد مصير لاعبيه الحاليين، وجاء أبرزهم في الواجهة أندرسون تاليسكا وساديو ماني.

وذكرت آخر التقارير حول تاليسكا، بأنه تلقى عرضًا من نادي الغرافة القطري الذي يرغب في التعاقد معه، خاصة وأن اللاعب بات محل انتقادات جماهير النصر، بعد مشاركته في كأس الدرعية للسوبر السعودي، ثم التعادل مع الرائد في مستهل مشوار الفريق في دوري روشن السعودي، فيما باتت فرص إعارة ساديو ماني إلى صفوف الاتحاد ضئيلة، وسط اتجاه الإدارة الاتحادية للبحث عن جناح بديل من مواليد 2003.

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وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي محمد الشهراني، عبر برنامج "ركلة حرة"، أن تاليسكا لن يرحل عن نادي النصر، في موسم الميركاتو الصيفي، وإذا قرر الرحيل فإنه سينتقل إلى نادٍ آخر داخل السعودية.

وأضاف الشهراني أن النصر يقترب من الاتفاق على ضم ويسلي، لاعب كورينثيانز، كما تتجه الإدارة النصراوية نحو التعاقد مع صفقة أجنبية أخرى، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن مفاجأة جديدة تتعلق بنادي الشباب، والذي لا يُمانع انتقال ظهيره متعب الحربي إلى صفوف النصر، خاصة بعد فشل انتقال اللاعب إلى الهلال، مضيفًا أن الإدارة الشبابية تواصلت مع نظيرتها في النصر، وأكدت الموافقة على رحيل الحربي من أجل توفير أموال لحسم صفقة جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات.