تاريخ ريال مدريد للبيع.. ذكريات سانتياجو برنابيو "القديم" في مزاد علني!

ما خطة النادي الملكي؟

في إطار خطته لزيادة مدخلاته المالية، قرر نادي ريال مدريد عرض العديد من الأشياء التي صنعت تاريخ ملعب سانتياجو برنابيو "قبل التجديد" على مدى 77 عامًا في مزاد علني، وذلك تحت شعار "خذ إلى منزلك جزءًا من التاريخ".

وأدت عملية تجديد الملعب، والذي أعيد افتتاحه هذا العام، إلى الاستغناء عن العديد من الأشياء التي كانت جزءًا أساسيًا من أحد أكبر معاقل كرة القدم العالمية.

ويطرح النادي الأبيض آلاف الذكريات التي كانت جزءًا من الحياة اليومية لريال مدريد منذ افتتاح البرنابيو وحتى بدء تغيير شكل الملعب بسبب أعمال التجديد.

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وانتقلت بعض هذه الأشياء إلى متحف ريال مدريد، لكن أشياء أخرى يمكن العثور عليها في المزاد عبر موقع ريال مدريد على الويب، مثل لافتات مباريات النادي، ومقاعد المقصورة، وطاولة وكراسي غرفة الصحافة.

كما أصبحت غرف الملابس، التي تغيرت بشكل جذري، جزءًا من مجموعات مختلفة تعرض في المزاد، وسيتم عرض كل خزائن غرفة ملابس الفريق حسب الأرقام، باستثناء الخزانة رقم سبعة، والتي ستحتل مكانًا مميزًا في متحف ريال مدريد، حيث ارتدى هذا القميص العديد من الأساطير، على رأسهم "راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو".

ومن الذكريات المؤثرة الأخرى صورة لقذيفة زيدان، والتي تعتبر أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن شراء 4 صور زينت جدران البرنابيو بهذه القذيفة ضمن العديد من الأشياء التاريخية الأخرى.

وتشمل القائمة "مقاعد المقصورة وصور أكبر الانتصارات وكراسي غرفة الصحافة، وبوابة الدخول إلى مكاتب وغرف الملابس، ولافتات الممرات، وطاولة غرفة الصحافة، والأضواء، واللوحات، وغيرها".