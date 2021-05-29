الهلال يقترب من التعاقد مع مكتشف مبابي وصانع ثورة موناكو

اسم كبير سيقود الزعيم الموسم القادم

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن اقتراب الهلال من التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريبه الموسم القادم خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس الذي سيرحل بنهاية عقده عقب مواجهة الفيصلي في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال بدأ الموسم الجاري تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو لكن الإدارة فسخت عقده بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، وقد عينت البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب فريق الشباب في النادي، وقد استبدلته بمورايس عقب الأداء المخيب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

صحيفة البلاد السعودية أوضحت أن جارديم أصبح قريبًا من تدريب الزعيم خلال الموسم القادم بعدما نجحت الإدارة برئاسة فهد بن نافل في التواصل مع وكيل أعماله وفتح باب المفاوضات حول تولي صاحب الـ46 عامًا تدريب الفريق.

يُشار إلى أن جارديم كان قد قاد ثورة موناكو خلال عمله مع الفريق منذ عام 2014 حتى 2018، إذ اكتشف عددًا من النجوم الشباب الذين أصبحوا حديث العالم فيما بعد وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي كليليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وقد نجح جارديم في قيادة موناكو للفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 والوصول لنصف نهائي كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، وقد عاد للعمل مع الفريق لفترة قصيرة في يناير 2019 عقب إقالته في أكتوبر 2018 لتراجع النتائج، لكن رحلته مع موناكو انتهت تمامًا في ديسمبر من نفس العام ولم يعمل مع أي فريق آخر منذ ذلك الوقت.