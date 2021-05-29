النصر: 3 أجانب يخوضون مباراتهم الأخيرة مع الفريق أمام الاتحاد

مصدر في النادي كشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة

كشف مصدر مسؤول في نادي النصر السعودي أن عددًا من لاعبي الفريق المحليين والأجانب يستعدون لتوديع الفريق عقب مواجهة الاتحاد في ختام الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

التقارير الصحفية تتحدث عن ثورة في قائمة العالمي للموسم الجديد لمحاولة تعويض النتائج السلبية في الموسم الحالي والمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا والدوري السعودي الموسم القادم.

من هم الأجانب الثلاثة الذين سيرحلون عن النصر بنهاية الموسم؟

المصدر المسؤول في النادي أوضح لموقع كووورة أن حارس المرمى الأسترالي براد جونز هو أول الراحلين عن النصر بنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الأمور تسير نحو رحيل زميليه، المدافع البرازيلي مايكون بيريرا والجناح المغربي نور الدين أمرابط.

إذ قال "هناك العديد من اللاعبين الأجانب والمحليين سيخوضون آخر مباراة لهم بقميص النصر في المباراة القادمة أمام الاتحاد، وعلى رأسهم جونز".



"حتى الآن، تسير الأمور نحو خروج المغربي نور الدين أمرابط، والبرازيلي مايكون بيريرا من الفريق بنهاية الموسم الحالي".



وأتم "سيتم الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين عن طريق إنهاء عقودهم أو إعارتهم، وسيتم الاعتماد على تقرير المدرب مانو مينزيس لتحديد اللاعبين الذين سيتم استبعادهم".

ما هي صفقات النصر الجديدة لموسم 2021-2022؟

النصر تعاقد مع لاعبين أجنبيين بالفعل سيُضيفهما لقائمته في الموسم الجديد، وهما جلال الدين مشاريبوف وأندرسون تاليسكا.

الجناح الأوزبكي انضم للعالمي في يناير الماضي لكن لم يستطع النادي قيده في سجلاته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية، وقد قضى الأشهر الأخيرة معارًا لنادي شباب الأهلي الإماراتي وقدم أداءً مقنعًا للغاية خاصة في دوري أبطال آسيا.

النصر نجح في التعاقد مع البرازيلي تاليسكا مؤخرًا بعدما تفوق على الهلال في صراع الفوز بخدماته.

من هم الأجانب المؤكد استمرارهم مع النصر للموسم القادم؟

ترجح التقارير المتابعة للأحداث داخل قلعة العالمي أن الثنائي عبد الرزاق حمدالله وبيتروس هما الأقرب للبقاء مع الفريق في الموسم القادم.

النصر سيتخلى عن الثلاثي السابق ذكره، وكذلك عن مدافعه الكوري الجنوبي كيم جين سو الذي يُعاني من إصابة لن يتعافى منها قبل يناير القادم، فيما لم يُحسم بعد موقف صانع ألعابه جونزالو مارتينيز الذي يُعاني من إصابة ستُبعده عن اللعب حتى منتصف الموسم القادم.

الحديث يجري عن نية النصر عدم قيد اللاعب في القائمة الأولى وتأجيل تسجيله لفترة الانتقالات الشتوية مع إمكانية الاستعانة بلاعب أجنبي جديد في النصف الأول من الموسم.

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