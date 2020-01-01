ما هي أسباب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ وهل تحدد موعدها الجديد؟

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري المصري، فما هو السبب والموعد الجديد؟

خرجت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري بقرار كان متوقع من قبل العديد من جماهير ومتابعي الكرة المصرية، هو تأجيل مباراة الأهلي والزمالك الأولى هذا الموسم.

كان من المقرر أن تقام مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وقد تم تحديد موعدها قبل بداية الموسم عند يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، لكن كما اعتدنا في السنوات الأخيرة، فإن الموعد المبدأي للمباراة بين قطبي الكرة المصرية عادةً ما يؤجل.

لكن، ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ وهل تم تحديد موعدها الجديد من قبل اتحاد الكرة؟ نحاول البحث عن إجابة في الأسطر التالية.

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ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟

لم يقدم اتحاد الكرة أي أسباب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بيانه الذي خرج في 23 ديسمبر 2020، لكن يمكننا التكهن ببعض الأسباب.

لا شك أن الموجة الثانية من فيروس كورونا يمكن وضعها ضمن الأسباب، فرغم أن الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات في العالم لم تتوقف من جديد، إلا أن تأثير انتشار الجيل الجديد من الكورونا على الأندية أصبح جليًا.

رسميًا .. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

بالطبع تأثير هذه الموجة امتد للأهلي والزمالك قبل مباراة القمة، فهناك عدد من اللاعبين مصابين في صفوف الفريقين، وقد يكون هذا أحد أسباب قرار اتحاد الكرة بالتأجيل.

سبب آخر متعلق بكورونا تحدثت عنه جريدة اليوم السابع، فقد أشارت إلى أن اتحاد الكرة كان يعيش أزمة في الأيام القليلة الماضية لمحاولته استقدام حكام أجانب للقاء، لكن قرارات وقف رحلات الطيران في معظم البلدان الأوروبية حالت دون ذلك.

ما هي إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك؟

بالنسبة للنادي الأهلي، فهناك 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوفه، تتمثل في الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، كذلك المدرب بيتسو موسيماني.

أما الزمالك، فلديه 4 إصابات أيضًا، لاعبين اثنين هما محمود علاء وطارق حامد، كذلك إبراهيم زارع إداري الفريق، ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الطاقم الطبي.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك الجديد؟

بحسب البيان الذي صدر من اتحاد كرة القدم، فإن موعد مباراة الأهلي والزمالك الجديد لم يتم تحديده.

لكن، وبحسب البيان، فإن الفريقين سيلعبا مباراتيهما في الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، حيث سيواجه الأهلي الاتحاد السكندري والزمالك سموحة.