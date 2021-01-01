هل تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

شهدت بداية الدوري المصري الممتاز 2020-2021 تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في إطار الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، فهل يتم تأجيلها من جديد؟

لا شك أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هي الأكثر متابعةً في جميع أرجاء العالم العربي وليس في مصر فقط، لكن موعدها في السنوات الأخيرة أصبح غير منتظم، وهو ما أثر بشكلٍ كبير على شغف المتابعين.

كان من المقرر أن تقام مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، لكن كما اعتدنا في الآونة الأخيرة، فإن المباراة تأجلت.

تم تحديد موعد جديد لمباراة الأهلي والزمالك في أبريل الجاري، لكن من جديد بدأ دخان التأجيل من جديد في الظهور، حتى أصبح المتابع في الأيام الأخيرة في حيرة ما إذا كانت ستلعب أم لا.

ما هي أسباب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ وهل تحدد موعدها الجديد؟

فهل تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟ وما هي أسباب الأزمة في الآونة الأخيرة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة؟

الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامتها في ديسمبر الماضي.

المباراة الموعد الملعب الزمالك - الأهلي الأحد 18 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي

هل تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك؟

لم تؤجل مباراة الأهلي والزمالك من جديد حتى الآن، وذلك رغم الأزمة التي انتشرت في الإعلام في الفترة الأخيرة.

أكدت اللجنة الثلاثية منذ أيام أن مباراة القمة ستقام في موعدها، وبحسب ما قال أحمد مجاهد فإن الحالة الوحيدة التي ستؤجل فيها المباراة هو طلب الأمن، لكنه أردف في تصريحاته أن الأمن هو من حدد الموعد.

ما هي تفاصيل أزمة مباراة الأهلي والزمالك؟

بعد تحديد الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري، أقر مجلس الوزراء بأن يديرها طاقم حكام أجنبي، وكلف اتحاد الكرة المصري باستقدام الطاقم على نفقته الخاصة.

لكن خرج أحمد مجاهد في وقتٍ سابق وعبر عن رغبة الاتحاد في إدارة مباراة القمة بحكام مصريين، مشيرًا إلى أن جميع مباريات الدوري تلعب بحكام مصريين، فلماذا تقام هذه المباراة بحكام أجانب؟

ما هو موقف الأهلي من تعيين حكم مصري لمباراة القمة؟

اعترض النادي الأهلي على تعيين حكام مصريين لمباراة القمة، ونشر في بيان على موقعه الرسمي أن محمود الخطيب يعبر عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، إلا أنه في الوقت ذاته طلب إسناد اللقاء لحكام ‏أجانب.

وجاء البيان: " هذا لا يعني أبدًا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين".

وأضاف البيان: "لا يزال هناك وقت كافٍ ليخاطب اتحاد الكرة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن".

ما هو موقف الزمالك من تعيين حكم مصري لمباراة القمة؟

لم يختلف موقف الزمالك عن موقف الأهلي كثيرًا، فقد قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإرسال خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، تعترض خلاله على قرار تعيين حكام مصريين للقاء القمة.

وشددت اللجنة على أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري، إلا أنه نظرًا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة، يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري".

وطالبت الاتحاد بـ"الالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، ضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

كيف رد اتحاد الكرة على الأهلي والزمالك؟

جاء رد اتحاد الكرة على الأهلي والزمالك حاسمًا، حيث أصدر بيانًا رسميًا هو الآخر وضح من خلاله أن المباراة ستقام في موعدها، وشدد على أن الطاقم الذي سيديرها سيكون مصري وليس أجنبي.

وجاء في بيان اتحاد الكرة: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف البيان: "ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة أخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية".

واستطرد: "يأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعبة".

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

لم يتم تحديد حكم مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة حتى الآن، لكن هناك عدد من المرشحين لهذه المهمة.

وبحسب ما جاء في إحدى الصحف المصرية، فإن الأقرب لقيادة مباراة القمة هو الحكم محمود البنا، والمنافسون له هم جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين.