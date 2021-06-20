تألق نجوم الدوري الإيطالي باليورو يجذب أنظار العالم

العالم يكتشف لاعبي الدوري الإيطالي

أحدث لاعبو الدوري الإيطالي ظهورًا واضحًا في أحداث بطولة اليورو الجارية مع منتخباتهم.

بعد انتهاء المرحلة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020، أُجبرت أنظار العالم أن تلتفت نحو تألق نجوم الدوري الإيطالي.

ماهي الإحصائيات؟

كشفت إحصائيات اليورو أن من بين 55 هدفًا تم تسجيلها حتى الآن، تم تسجيل 18 منها للاعبين يلعبون حاليًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز تسعة لاعبين من أصل 24 جائزة رجل المباراة. كأنهم يرسلون رسالة: نحن هنا والدوري الإيطالي بخير.

من هم اللاعبون المتألقون؟

يأتي على مقدمة تلك اللاعبين، نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، الذي احتل المركز الأول في قائمة الهدافين بثلاثة أهداف مع مهاجم روما السابق وسامبدوريا باتريك شيك.

كما سجل لاعب لاتسيو، تشيرو إيموبيلي (هدفين)، ومهاجم إنتر، روميلو لوكاكو (هدفين)، ولاعب وسط ساسوولو مانويل لوكاتيلي (هدفين).

وهدف وحيد للاعبو الدوري الإيطالي آخرين على هم ميلان شكرينيار (إنتر)، لورينزو إنسيني (نابولي)، روبن جوسينز (أتالانتا)، آرون رامزي (يوفنتوس)، إيفان بيريشيتش (إنتر)، ألفارو موراتا (يوفنتوس)، جوران بانديف (جنوة) ، أليكسي ميرانشوك (أتالانتا) وكارول لينيتي (سامبدوريا).

وبما يتعلق بجوائز "رجل المباراة"، حيث أنه في 24 مباراة تم لعبها حتى الآن، كان تسعة من الفائزين ممثلين لدوري الدرجة الأولى.

هم ليوناردو سبيناتسولا (روما) وكريستيان إريكسن (إنتر) ولوكاكو مرتين (إنتر) وشكرينيار (إنتر) ورونالدو (يوفنتوس) ولوكاتيلي (ساسوولو) وميرانشوك (أتالانتا) وجوزينز (أتالانتا).

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