تأجيل مواجهة الهند وقطر بسبب فيروس كورونا

الاتحاد الهندي لكرة القدم يؤكد تأجيل مواجهة قطر في تصفيات كأس العالم بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم عن تأجيل مواجهة منتخب بلادهم أمام نظيره القطري المقررة ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بتصفيات كأس العالم 2022.

جاء هذا في تصريحات صحفية على لسان كوشال داس سكرتير عام الاتحاد الهندي لكرة القدم، أدلى بها ونقلتها شبكة "ESPN".

وقال داس: "مباراة الهند ضد قطر تم تأجيلها، سيتم لعبها لاحقًا هذا العام لكن القرار النهائي حولها سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل".

المزيد من الفرق

وأضاف: "مواجهة أفغانستان أيضًا سيتم تأجيلها، وسيتم الاجتماع بالاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء لمناقشة المواعيد الجديدة بالإضافة لعدة أمور أخرى".

مهدي بنعطية يختار الأفضل بين محمد صلاح ورياض محرز

وكانت المباراة من المقرر أن تقام في الـ 26 من شهر مارس الجاري في الهند، كما كان من المقرر أن يبدأ المنتخب الهندي معسكره الخاص بالمباراة بداية من يوم الإثنين المقبل.

وفشل المنتخب الهندي قد حصل على ثلاث نقاط فقط حتى الآن في التصفيات من ثلاث تعادلات وهزيمتين، وتأكد خروجه من المنافسات.

جدير بالذكر أن المنتخب القطري يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 13 نقطة بعد مرور خمس جولات حيث فاز في أربعة لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة.