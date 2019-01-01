بيولي: العناق مع لاعبي ميلان لا يعنيني

بداية موسم كارثية للروسونيري

اعترف ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أن الفريق في الوقت الراهن يمر بمرحلة صعبة، ولكن أكد أنه قادر على الخروج منها وتحسين ترتيبه بالجولات المقبلة.

ميلان خسر من روما الأحد الماضي بهدفين مقابل واحد، وتعادل قبلها مع ليتشي بهدفين لكل جانب، ليفشل في تحقيق أي انتصار منذ تولي بيولي المهمة.

جازيديس: إيليوت تريد النجاح لميلان

وقال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي للقاء سبال: "لسنا في لحظة طيبة، ولكن نملك فرصة التحسن وإثبات أننا أفضل مما قدمنا، يجب أن نبتكر حتى نخرج بالنتائج المرجوة".

وأضاف: "لا يزال هناك 29 مباراة من أجل قلب الأوضاع، أنا قريب من اللاعبين، يجب أن نصبح مجموعة متحدة، ليس مهماً العناق مع اللاعبين لأنه لن يضيف شيئاً، يكفي الانتصار".

وواصل بيولي: "رأيت فريقاً يرتكب الأخطاء، ولكن ليس أقل من الخصم، يجب التحلص من الخوف، سوسو لاعب كبير ولا أملك أي شكوك حوله، ولكن لا يجب تحميله كل المسؤولية، وباكيتا يجب أن يصبح أكثر حسماً".

برشلونة في صراع مع بايرن ميونخ وميلان لضم نجم الدوري الفرنسي

وعن تشكيل الفريق: "لياو وبيونتك يمكن أن يلعبا معاً، ليست فانتازيا، كل منهم له خصائصه الخاصة، اللعب بثلاثي دفاع فكرة قد تساعد،الجميع حاضر باستثناء رودريجيز وكالدارا، نحتاج تشكيل متوازن ذهنياً وبدنياً، يمكن أن نستعيد بونافينتورا اليوم".

وحول النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر: "نملك حلول متعددة، أحد تلك الحلول هو بن ناصر، سيكون هناك تغيير ما بالنظر لتشكيل الفريق أمام روما".

ويملك ميلان حالياً عشر نقاط تضعه في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإيطالي.