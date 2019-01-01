برشلونة في صراع مع بايرن ميونخ وميلان لضم نجم الدوري الفرنسي

نادي برشلونة ينضم لسباق ضم اللاعب النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين من صفوف ليل الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود اهتمام من نادي برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الشاب فيكتور أوسيمين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني والتي أكدت أن الصراع على اللاعب ليس سهلًا على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة أن النادي يرى اللاعب النيجيري كبديل مثالي للأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم به العمر وقريبًا لن يصبح قادرًا على خوض ٦٠ مباراة في الموسم الواحد.

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وكان اللاعب الشاب قد انضم لصفوف ليل هذا الصيف في صفقة قدرت قيمتها المالية بين ١٢ و١٤ مليون يورو وقدم مستويات طيبة حتى أنه حصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي.

وأكدت تقارير سابقة أن اللاعب يعد ضمن اهتمامات نادي بايرن ميونخ الألماني ومعه ميلان الإيطالي ويفكران جديًا في ضمه قريبًا مثل برشلونة.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك في ١٤ مباراة بكل البطولات هذا الموسم سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع هدفين لصالح فريق ليل.