بيولي: تخيل ميلان مع إبراهيموفيتش منذ بداية الموسم

لست خائفًا على مستقبلي..

أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أنه لا يستطيع تخيل ماذا كانت نتائج الروسونيري لتكون حال وصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى السان سيرو في بداية الموسم لا يناير.

ومنذ أن تعاقد العملاق الإيطالي من الدولي السويدي وصارت النتائج في تحسن ملحوظ، حيث يحتل النادي حاليًا المرتبة العاشرة ولم يُهزم سوى أمام إنتر في الديربي برباعية لهدفين.

ميلان سيلتقي مع تورينو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي مساء الإثنين، وخلال المؤتمر الصحفي قال "يجب أن نستمر في التفكير والشعور الإيجابي ونُظهر نفس الروح التي أظهرناها في الأسابيع الأخيرة.".

المزيد من الفرق

"لدينا كل الخصائص للعب بالنظام الذي ننتهجه حاليًا، يمكنك أن ترى كيف أن الفريق جيد وأكثر توازنًا وصلابة، فضلًا عن خلق المزيد من الفرص للتسجيل."

كما أضاف مُجيبًا على سؤال ماذا كانت حالة ميلان لتكون إذا تعاقد مبكرًا مع إبراهيموفيتش بقوله "سؤال جيد، ولكن من المستحيل معرفة الإجابة، عندما يتحدث إبرا، فسيكون ذلك دائمًا بسبب.".

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"قال لي عند وصوله أن بمقدوري أن أثق به، تدرب بقوة وأخبرني أنه في حالة جيدة للعودة إلى اللعب مجددًا."

وانتشرت بعض الشائعات مؤخرًا عن أن رالف رانجنيك في طريقه ليكون مدربًا ومديرًا رياضيًا لميلان في الموسم المقبل، مما يعني رحيل بيولي، ولكن المدرب الإيطالي أكد أنه لا يكترث بالأمر.

"أعرف تمامًا ما هو دوري، إنه نادٍ كبير ومن الطبيعي وجود شائعات حول مستقبلي، لكن علينا حاليًا فقط أن نُركز على موسمنا، لا يزال أمامنا 45 نقطة لنُحققها، أنا لست قلقًا على مستقبلي ولا أفكر فيه."

يذكر أن ميلان يضرب موعدًا قويًا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا مع يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في الأسبوع المقبل بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.