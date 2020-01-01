ميلان يحدد بديل دوناروما

رايولا فتح الباب لرحيل وكيله عن الروسونيري

أشارت تقارير لتحركات من جانب ميلان للبحث عن حارس بديل في حال قرر جيانلويجي دوناروما الرحيل الصيف المقبل بعد تصريحات وكيله مينو رايولا الأخيرة.

رايولا قال إن مسألة تجديد عقد الحارس الشاب مع الروسونيري ليست مضمونة، وأن هناك احتمالية لمغادرته بعد نهاية الموسم.طالع المزيد هنا.

وذكرت "توتوسبورت" أن عقد دوناروما ينتهي في صيف 2021، ولكن ميلان قد يقرر بيعه الصيف المقبل حال قرر اللاعب الرحيل وعدم تجديد عقده.

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وأوضحت الصحيفة أن أبرز من يتصدر قائمة ميلان لتعويض حارسه هو حامي عرين تورينو سالفاتوري سيريجو، والذي ينافس دوناروما في المنتخب الإيطالي.

ويتقاضى دوناروما حالياً ستة ملايين يورو موسمياً، ويبحث ميلان عن مكسب مادي يقدر في حدود 50 مليون يورو حال باعه، وذلك بحسب تقديرات الجريدة.

الصحيفة أفادت بأن اللاعب عقده مع الجراناتا يمتد حتى 2022، ويتقاضى راتباً يقل عن مليون يورو بقليل، ما يسهل الأمر على ميلان اقتصادياً.

سيريجو سبق له التألق في إيطاليا بقميص باليرمو، ثم حمل ألوان بي إس جي في فرنسا، وبعدها إشبيلية وأوساسونا في إسبانيا.