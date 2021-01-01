بيولي: إبراهيموفيتش هبة من الله إلى ميلان

إبراهيموفيتش يحصد الثناء والإشادات

قال المدير الفني لنادي ميلان ستيفانو بيولي إن وصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى الروسونيري العام الماضي كان بمثابة هبة من السماء ساعدت وأحد أبرز الأسباب في تغيير النادي.

وعاد اللاعب الدولي السويدي السابق إلى سان سيرو لفترة ثانية مع العملاق الإيطالي منذ عام من الآن، وكان أول ظهور له كبديل أمام سامبدوريا في السادس من يناير 2020.

لقد كان في حالة رائعة منذ ذلك الحين، حيث سجل 20 هدفًا وصنع ستة أهداف في 24 مباراة بالدوري الإيطالي في العام المنقضي بين الموسم الماضي والموسم الحالي.

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وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل رحلة يوم الأحد إلى بينيفينتو "عندما وصل زلاتان، علمنا أنها كانت لحظة حساسة في مشروعنا، لقد كانت هبة من السماء وهدية من الله لنا بالفعل"

وأضاف: "لقد أعطت انطلاقته القوية صدمة وطاقة لم يكن لدى الفريق مثلها في تلك اللحظة، بالفعل كان هو القطعة الناقصة والمحرك للمجموعة الموجودة لدينا"

وتابع: "سوق انتقالات يناير أعطانا يد المساعدة في الموسم الماضي ومنحنا قبلة المنافسة والعودة، لكن دعونا نفكر في المباراة المقبلة ضد بينيفينتو."

بالإضافة إلى معاناته من إصابات مزعجة قضى إبراهيموفيتش أيضًا فترة أخرى بعيدة عن الملاعب امتدت لثلاثة أسابيع بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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لكن في نفس الحين بيولي غير راغب في تسريع عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف الفريق، وذلك لأنه حريص على إعادة أحد رجاله الأساسيين إلى الميدان عندما يكون جاهزًا.