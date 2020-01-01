بيولي: إبراهيموفيتش ليس كأي لاعب آخر ولن ينقذ ميلان بمفرده

مدرب ميلان يشيد بوجود السلطان إبراهيموفيتش في فريقه

ألمح ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، أن زلاتان إبراهيموفيتش الوافد الجديد للفريق قد يبدأ اليوم أمام سامبدوريا، مشيراً إلى أن زلاتان ليس منقذاً للروسونيري.

ويستعد ميلان لمواجهة سامبدوريا، غداً الإثنين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

بيولي: وصول ميلان للأبطال يحتاج الوقت وإبراهيموفيتش سيساعد

وقال بيولي في تصريحات صحفية: "لقد حان الوقت لقلب موازين الموسم، لدينا 21 مباراة لتغيير موقفنا يجب أن نكون أقوياء خلالهم".

وواصل: "زلاتان وصل بحالة جيدة، التعود على أجواء الفريق والتعرف على بقية الأعضاء سيأخذ وقتاً، ولكن الآن ليس وقتاً للحديث هذا وقت العمل".

وتابع: "إبرا ليس كأي لاعب آخر، مجرد وصوله غير الديناميكية والأجواء المحيطة بالنادي، اليوم كان آخر لاعب يغادر غرفة خلع الملابس، لقد جاء بحماس وتصميم كما أنه يتحسن كل يوم في التدريبات".

وانضم المهاجم السويدي، للفريق الإيطالي من جديد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس.

وأكمل المدرب الإيطالي: "نحن لا نتعامل مع إبرا على أنه منقذ جاء لإنقاذ الفريق، ولكنه يمثل قيمة كبير ولن يفوز بالمباريات وحده بل على الفريق التعاون والعمل الجاد لنحقق الانتصارات".

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وتعد مباراة الغد، هي أول مباراة لميلان في العام الجديد، بعدما أنهى عام 2019 بخسارة قاسية من أتلاتنا بخماسية نظيفة.

جدير بالذكر أن الروسونيري يحتل المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من ترتيب السيري آ، وبفارق نقطة عن فيرونا صاحب المركز التاسع.